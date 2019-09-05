Почти половину жителей Кабардино-Балкарии привьют от гриппа в текущем сезоне

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Почти половина жителей Кабардино-Балкарии (КБР) будет привита от гриппа в текущем сезоне, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава региона.

"В Кабардино-Балкарии стартовала прививочная кампания против гриппа, планируется иммунизация 338 тыс. человек, в том числе 120 тыс. детей, то есть больше 45% населения республики", - говорится в сообщении.

Чтобы сделать прививку от гриппа, надо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация показана в первую очередь беременным женщинам, детям от 6 месяцев до 3 лет, людям старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания сердца, органов дыхания, диабет.

Отмечается, что в образовательных учреждениях будет проведена организованная иммунизация дошкольников, школьников и студентов.

"Руководителям организаций и предприятий во избежание распространения гриппа в коллективах во время эпидсезона рекомендовано приобрести вакцину и обратиться в территориальную поликлинику для вызова прививочной бригады", - добавили в региональном Минздраве.

Там также напомнили, что иммунитет к вирусу формируется в организме человека через 2-3 недели после введения вакцины и держится до 9 месяцев, то есть прививку надо сделать до начала эпидсезона.