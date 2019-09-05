Акцию памяти в честь Полярной дивизии возродили в Мурманске

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Традицию поездок ветеранов и молодежи к месту первого боя защищавшей Кольское Заполярье в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) легендарной Полярной дивизии возродили в Мурманске. Об этом в четверг ТАСС сообщил координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память", зампредседателя горсовета Мурманска Михаил Белошеев.

"Впервые с советской эпохи мы сегодня возродили традицию выезда школьников, студентов, ветеранов и общественных деятелей к месту памяти Полярной дивизии", - отметил собеседник агентства.

Выезд приурочили ко дню формирования Полярной дивизии - 5 сентября 2019 года отмечается 78-я годовщина этого события, а также к 75-летию освобождения Заполярья от немецких захватчиков, отмечаемому этой осенью. Автобус доставил участников к месту первого боя дивизии в 63 км от Мурманска, недалеко от главного мемориального комплекса региона Долина Славы, где проходили ожесточенные бои в годы ВОВ. Здесь установлены памятники героям Полярной дивизии и Шестой героической комсомольской батареи.

В акции приняли участие около 30 человек - кадетов, юнармейцев, членов патриотических клубов и студентов индустриального колледжа, общественных деятелей. На месте состоялись памятный митинг и реконструкция боя, подготовленная председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области, преподавателем Мурманского арктического госуниверситета Александром Чапенко.

Как рассказал Белошеев, такие акции станут ежегодными. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос об установлении в городе-герое Мурманске Дня Памяти, посвященного подвигу воинов Полярной дивизии.

Полярная стрелковая дивизия - одно из самых знаменитых подразделений Красной Армии, сражавшихся в годы войны на Кольском полуострове. Она была сформирована из личного состава 112-го Запасного стрелкового полка и ополченцев. В боях в сентябре 1941 года Полярная дивизия совместно с 14-ой дивизией остановила наступление противника на Мурманск и отбросила врага на левый берег реки Западная Лица, откуда он так и не смог подойти ближе к Мурманску. Позднее действовала и на других фронтах.