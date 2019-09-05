Второй музей "Россия - моя история" откроют на Ставрополье к 75-летию Победы

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Музейно-выставочный комплекс "Россия - моя история" откроется в городе Пятигорске Ставропольского края к празднованию 75-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников. Музей станет вторым подобным на Ставрополье.
"Работы идут по плану, особой обеспокоенности ход строительства не вызывает. Комплекс будет открыт накануне празднования 75-летия Победы. Это по-особому символично, ведь рядом - Парк Победы, где увековечена память о народном подвиге", - написал Матовников на своей странице в Instagram.
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Сегодня побывал на строительной площадке музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» в Пятигорске. Она располагается у Новопятигорского озера по соседству с Парком Победы, который после коренной реконструкции стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей курорта. Трехэтажное здание, решенное в современной архитектуре, вместит музей нового типа, насыщенный высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут реализованы все возможности познания истории нашей страны в максимально доступном виде. Сенсорные, проекционные и лазерные технологии позволят сделать экспозицию живой, динамичной, зрелищной. Подобные комплексы построены или строятся в столицах субъектов страны, в том числе уже действуют в Махачкале и Ставрополе. Важнейшая часть экспозиции музея в Пятигорске, столице СКФО, будет посвящена истории Северного Кавказа, богатой культуре, духовным традициям, обычаям и достижениям живущих здесь народов. Возможности музейного комплекса помогут школьникам, молодежи глубже изучить историю страны и своей малой родины. Преобразится и окружающая территория – она будет красиво освещена вечером, а перед входом разместятся два «сухих» фонтана. Есть место и для автостоянки экскурсионных автобусов. Уже ясно, что проект удачно впишется в окружающую среду. Работы идут по плану, особой обеспокоенности ход строительства не вызывает. Комплекс будет открыт накануне празднования 75-летия Победы. Это по-особому символично, ведь рядом – Парк Победы, где увековечена память о народном подвиге. Важно, чтобы все работы были сделаны качественно и на совесть. _ #Матовников #СКФО #Россия #Пятигорск
Строительство музейного комплекса идет возле Новопятигорского озера. Здание комплекса будет трехэтажным, экспозиции будут созданы с использованием высокотехнологичного оборудования. Внешний облик музей выбирали с учетом мнения жителей во время общего голосования.
"Важнейшая часть экспозиции музея в Пятигорске, столице СКФО, будет посвящена истории Северного Кавказа, богатой культуре, духовным традициям, обычаям и достижениям живущих здесь народов. Возможности музейного комплекса помогут школьникам, молодежи глубже изучить историю страны и своей малой родины", - отметил полпред.
Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история" в городе Ставрополе был открыт в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России. Создание исторических комплексов - это федеральный экспозиционный проект. Помимо Ставрополя музеи представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.