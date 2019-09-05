Второй музей "Россия - моя история" откроют на Ставрополье к 75-летию Победы

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Музейно-выставочный комплекс "Россия - моя история" откроется в городе Пятигорске Ставропольского края к празднованию 75-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщил в четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников. Музей станет вторым подобным на Ставрополье.

"Работы идут по плану, особой обеспокоенности ход строительства не вызывает. Комплекс будет открыт накануне празднования 75-летия Победы. Это по-особому символично, ведь рядом - Парк Победы, где увековечена память о народном подвиге", - написал Матовников на своей странице в Instagram.