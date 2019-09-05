Магаданский губернатор считает, что льготная ипотека поможет остановить отток кадров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых поможет Магаданской области остановить отток квалифицированных молодых специалистов. Таким мнением в четверг поделился с ТАСС губернатор региона Сергей Носов во время пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Участники форума обсуждали проблему острого дефицита в ДФО специалистов в сфере высоких технологий, здравоохранения, образования. Кроме того, не хватает и рабочих специальностей - многие уже работающие на территории дальневосточных регионов молодые люди стараются при возможности переехать из округа.

"Опережающий экономический рост требует повышения качества жизни дальневосточников. Давая возможность людям приобрести новое жилье, участвовать своим трудом в экономическом развитии региона, получать достойные зарплаты, мы не только остановим отток высококвалифицированных кадров, но и привлечем на территорию новых жителей. Например, в Магаданской области мы ожидаем в ближайшем будущем создание около двух тысяч рабочих мест, и новая ипотечная программа позволяет привлечь в экономику области качественных специалистов. Мы понимаем, что временные рамки ограничены и, конечно, немедленно приступим к реализации данной программы", - сказал Носов.

Президент России Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых сроком на пять лет, которая начнется уже в этом году. Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее. Глава государства отметил, что данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.