Количество компетенций чемпионата "Абилимпикс" в Дагестане в 2019 году вырастет до 14

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Дагестане в третий раз. Число компетенций на чемпионате в этом году вырастет до 14, сообщила в четверг журналистам пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда Дагестана, который выступает организатором мероприятия.

"В рамках "Абилимпикса" школьники, студенты и специалисты будут соревноваться в 14 компетенциях - "Адаптивная физкультура", "Бисероплетение", "Массажист", "Медицинский и социальный уход", "Переводчик", "Психология", "Ювелирное дело", "Веб-дизайн", "Программирование", "Экономика и бухгалтерский учет", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". В этом году добавились три новые компетенции - "Учитель начальных классов", "Дошкольное воспитание", "Дефектология", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на соревнованиях свои навыки и умения продемонстрируют около 80 участников и более 70 экспертов, лучшие из которых по итогам мероприятия отправятся на национальный чемпионат "Абилимпикс" в Москву. Чемпионат поддержат свыше 50 волонтеров со всей республики.

Сообщается, что основные соревнования пройдут 25-26 сентября в Махачкале в Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации им. У. Муртузалиевой.

Первый чемпионат в Дагестане

В Дагестане первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями "Абилимпикс" прошел 3 и 4 октября 2017 года в городе Каспийске. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей.

По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.