Освоение Севморпути позволит за 20 дней доставлять рыбу с Камчатки в центр России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Освоение Севморпути позволит сократить срок доставки рыбной продукции с Камчатки в центральные регионы России с двух-трех месяцев до 20 суток. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в августе на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО заявил, что рыба, добываемая на Дальнем Востоке России, должна поставляться во все уголки страны.

"С началом освоения Севморпути у рыбаков появится возможность доставлять свою продукцию в центральные районы страны вместо, допустим, двух или трех месяцев, за 20 суток, это факт", - сказал Илюхин.

При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что в этом случае вся продукция будет уходить из региона на запад России.

В четверг Илюхин заявил, что совместный с Ленинградской областью проект Камчатки по регулярной доставке грузов по Северному морскому пути фактически начал работать. Атомный лихтеровоз прибыл на полуостров, чтобы забрать продукцию и доставить ее на запад России. Соглашение о развитии транспортного коридора между регионами было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Предполагается, что оно на 40% уменьшит расходы по доставке грузов на топливо и на 23 дня сократит маршрут.

В 2018 году рыбодобывающие предприятия Камчатки впервые за всю историю научных наблюдений выловили за период лососевой путины 1,5 млн тонн рыбы, это на 30% больше, чем годом ранее. Илюхин также напомнил, что доля Камчатки в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока превышает 40%, а в масштабах всей страны - 30%.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.