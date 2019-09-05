Глава Камчатки назвал удачными результаты прошедшей в регионе путины

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назвал путину 2019 года удачной, с яркими результатами, и выразил надежду, что показатели следующего года тоже будут достойными. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году путина была удачной, мы добыли около 370 тыс. тонн лосося. Она, как и путина прошлого года, является яркой. При этом объемы, которые мы ожидали, которые нам наука давала, это около 320 тыс. тонн. Поэтому говорить о том, что не хватает рыбы, нельзя, и хаять рыбаков - тоже непозволительная вещь", - сказал Илюхин, напомнив, что путина началась на Камчатке в июне и уже практически завершилась.

Он также выразил надежду на то, что и в 2020 году путина на Камчатке будет достойной. "Нерестилища наполнены полностью, причем везде. Это установленный факт", - подчеркнул губернатор.

Рыбаки Камчатки добывают треть всей российской рыбы. В 2018 году рыбодобывающие предприятия полуострова впервые за всю историю научных наблюдений выловили за период лососевой путины 1,5 млн тонн рыбы, это на 30% больше, чем годом ранее. В регионе промышленным способом добывают пять видов тихоокеанских лососей: горбушу, кету, кижуча, чавычу и нерку.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.