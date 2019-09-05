Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 28,6 тыс. га

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в регионах России составляет 1,3 тыс. га. Сутками ранее территория, охваченная огнем, составляла 29,9 тыс. га. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

"На 00:00 мск 6 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 тыс. 306 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество лесных пожаров действует в Красноярском крае - девять возгораний на площади 818 га. Четыре очага зафиксировано в Якутии на территории в 252 га. В Иркутской области обнаружено два возгорания на площади 208 га. Также лесные пожары отмечены в Коми, Томской области и Бурятии, где два пожара действуют на площади в 18 га на особо охраняемых природных территориях (государственный природный биосферный заповедник "Баргузинский" и национальный парк "Забайкальский").

Снижению общей площади возгораний способствовала дождливая погода в регионах, а также тушение пожаров силами лесоохраны. За прошедшие сутки в России ликвидирован 21 лесной пожар. Задействовано 750 человек, 56 единиц техники, 30 воздушных судов на мониторинге и семь - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 38 регионах установлен особый противопожарный режим.