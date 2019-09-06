Пик паводка достигнет Комсомольска-на-Амуре через два-три дня

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Гребень амурского паводка приближается к Комсомольску-на-Амуре и достигнет города через два-три дня. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Гребень амурского паводка приближается к Комсомольску, будет здесь через два-три дня. На утро 6 сентября уровень воды в реке Амур составляет 792 см, поднялся на 5 см за сутки. В зоне подтопления - 106 частных жилых домов, 371 участок, грунтовыми водами подтоплены 180 подвалов многоквартирных домов, а также подвалы в 11 школах и детских садах, и пяти соцучреждениях. Работа учреждений не остановлена", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что количество подтопленных домов за сутки не изменилось, поскольку уровень воды вырос только на 5 см, а не на 10-15 см, как в предыдущие дни.

В четверг сообщалось о 106 подтопленных индивидуальных жилых домах и 308 приусадебных участках, также были подтоплены подвалы 168 многоэтажек.

Ситуацию в городе усугубил прошедший накануне вечером сильный ливень. Ливневая канализация закрыта из-за высокого уровня Амура и выпавшие осадки затопили городские улицы. Автобусы ездили практически по стекла в воде. Вода попадала и в салоны общественного транспорта. Людям приходилось ехать почти по щиколотку в воде. Машины глохли посреди дорог.

Сейчас вода сошла почти со всех улиц, ее откачивали с помощью насосов.

В Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по возведению дамб. В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в Амуре до 820-850 см. Опасной для города считается отметка 650 см.