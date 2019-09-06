В Бурятии удвоили субсидии частным дошкольным учреждениям для сокращения очереди в детсады

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии в два раза увеличили выплаты частным детским садам для сокращения очереди в дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.

"Частным детским садам, которые обеспечивают уход, присмотр и реализацию программы дошкольной подготовки лицензионной, мы готовы платить 10 тыс. рублей плюсом к родительской плате, но с условием, что родительская оплата будет не выше, чем в муниципальный детский сад. У нас до этого была выплата 5,8 тыс. рублей, сейчас почти удвоили, до 10 тысяч. С 1 сентября у нас программа запустилась", - сказал Цыденов.

Он пояснил, что тем самым оказывается поддержка частному бизнесу и ускоряется решение вопроса с очередью в детские сады, плюс поддержку получают родители. Глава региона отметил, что сейчас для ликвидации очереди в детские сады приобретено два здания, еще 22 строятся - там разместятся как учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет, так и ясли для малышей. "У нас стройки начались, по сути, в апреле месяце", - уточнил Цыденов.

По данным пресс-службы регионального правительства, в республике до 2021 года появится 22 новых детских сада более чем на 5,6 тыс. мест. Общий объем финансирования мероприятий, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" и отдельного поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева превысит 6,3 млрд рублей.

По состоянию на 1 января, в очереди в детские сады в Бурятии стояли порядка 12 тыс. детей. Из них в возрасте от трех до семи лет - чуть больше 6 тыс. Самая острая нехватка детских дошкольных учреждений ощущается в Улан-Удэ, в том числе, вследствие общего повышения рождаемости и из-за миграции сельского населения в столицу республики.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.