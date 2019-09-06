Число подтопленных жилых домов в Хабаровском крае за сутки сократилось до 207

ТАСС, 6 сентября. Общее количество подтопленных жилых домов в Хабаровском крае за сутки сократилось с 213 до 207. Об этом журналистам сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"По состоянию на утро 6 сентября на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 78 населенных пунктах. В 51 из них отмечается подтопление 207 частных жилых домов и 878 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Также фиксируются переливы воды на 98 участках дорог, подтоплено около 2 тыс. дачных участков. В зоне паводка Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ульчский районы и район имени Лазо, а также Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. В пунктах временного размещения проживают 35 человек, в том числе девять детей.

У краевой столицы отмечается снижение уровня воды в реке Амур. Теперь он составляет 614 см (минус 6 см за сутки), у города Комсомольска-на-Амуре - 795 см, поднявшись на 5 см за сутки. В ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в Амуре до 820-850 см.

Сотрудники МЧС России ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей.