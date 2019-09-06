Здание Свердловского академического театра драмы реконструируют летом 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Свердловского академического театра драмы начнется летом 2020 года. Предполагается, что будет отремонтирован фасад и входная группа театра, сообщила в пятницу ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"В данный момент у нас разрабатывается проектно-сметная документация. Ремонт театра мы планируем начать летом 2020 года, когда будет перерыв между театральными сезонами. В течение театрального сезона проводить ремонт невозможно, потому что это остановит работу театра", - сказала Учайкина.

По ее словам, сейчас идет процедура подсчета всех необходимых работ. "Мы очень активно работаем над этим, к лету следующего года выйдем на работы по реконструкции театра. Будут реконструированы фасад, входная группа и фойе театра", - добавила министр.

Свердловский академический театр драмы является одним из ведущих театров Уральского федерального округа. В настоящее время в его афишу включено более 30 спектаклей.

В 2020 году театр отметит 90-летний юбилей, он начал работу в 1930 году. В нынешнее здание на Октябрьской площади театр переехал в 1990 году. Около 10 лет назад здание театра было реконструировано, фасад был застеклен, что вызвало критику общественности.