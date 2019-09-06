Проект по цифровому мониторингу состояния дорог запустят в Калуге в начале 2020 года

ТАСС, 6 сентября. Городская управа Калуги совместно с компанией по производству охранных систем "Пандора" и оператором фиксированной связи "Эверест" в начале 2020 года запустит совместный проект по цифровому мониторингу состояния дорожного покрытия. Данные, полученные с телематических систем, установленных на автомобилях, станут одним из критериев очередности ремонта дорог. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель городского главы Калуги Виталий Еремеев.

"В проекте по цифровому мониторингу состояния дорог участвуют три структуры: областная компания "Калугаинформтех", занимающаяся развитием регионального геопортала, "Пандора", которая собирает данные, и "Эверест", передающий информацию на геопортал. Проект мы планируем запустить в начале 2020 года", - сказал он.

Сейчас в городе проводится тест по цифровому мониторингу состояния дорог. По Калуге ездят около 6 тыс. автомобилей с телематической системой от "Пандоры". Если машина попадает в яму, то автоматика это считывает и передает обезличенную информацию на сервер компании, отметил Еремеев.

Датчики помогут определить не только расположение ямы, но и интенсивность движения по той или иной дороге. Чем чаще автомобили будут попадать на неровность, тем быстрее оно будет разрушаться, а значит, тем скорее дорогу нужно ремонтировать, отметил ТАСС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов.

Данные мониторинга не станут основой определения очередности ремонта дорог Калуги, но войдут в перечень критериев, отметил Еремеев. Сейчас "Калугаинформтех" вручную забирает данные с серверов компании. Однако после завершения тестового режима этот процесс автоматизируют. Информацию можно будет увидеть на геопортале Калужской области.

Калуга является одним из пилотов проекта "Умный город", предусматривающим внедрение инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. Проект стартовал в России в 2018 году, а с этого года реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда".