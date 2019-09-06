В Оренбурге зафиксировали рекордно низкий уровень воды в реке Урал за последние 50 лет

ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/ Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг минимальных значений за последние полвека и сравним с данными за 1967 год. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов - начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Сергей Ридель.

"2019 год по показателям водности реки Урал сопоставим с 1967 годом, когда прошло всего 2,6 кубокилометра. С начала 2019 года прошло порядка 2,4 кубокилометра воды, за оставшиеся три месяца как раз достигнем показателей 52-летней давности", - сказал Ридель.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 170 см, у Орска - 157 см. Это на 109 см и 171 см соответственно ниже средних многолетних значений.

"Наблюдения на реке Урал у Оренбурга ведутся с 1958 года, у Орска - с 1957 года", - уточнили в гидрометцентре региона.

Ридель объяснил ТАСС, что бассейн реки Урал на 90 и более процентов зависит от зимних запасов снега, уровня увлажнения почвы и развития паводковой ситуации весной. "В 2019 году снега было много, но из-за отсутствия осеннего увлажнения почвы и погодных условий ранней весны, снег растаял медленно и ушел в землю. Урал весной 2019 года практически и не поднимался", - констатировал эксперт.

Средний многолетний уровень реки Урал у Оренбурга в весеннее половодье составляет 695 см, в 2019 году этот показатель составил 262 см. Аналогичная ситуация по Сакмаре (одному из крупных притоков Урала): среднемноголетние значения - 658 см, в 2018 году - 445 см, а в 2019 - 350 см.