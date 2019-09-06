ДВФУ планируется перевести в вуз модели "Университет 3.0"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Руководство Дальневосточного федерального университета намерено в короткий срок перевести учебное заведение из вуза модели "Университет 1.0" в вуз модели "Университет 3.0". Об этом в пятницу сообщил научный руководитель Фонда Сколково Андрей Волков на сессии "Инновационный научно-технологический центр ДВФУ "Русский" - особый правовой режим для прорывного развития высоких технологий" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Перед вашим университетом стоит нетривиальный вызов - в очень короткий срок перейти в то, что эксперты называют "из "Университета 1.0" в "Университет 3.0", - сообщил Волков.

Он пояснил, что вуз по типу "Университет 3.0" - это учебное учреждение, не только передающее студентам уже имеющиеся в мире знания, но и самостоятельно занимающееся научными исследованиями, а также развивающее в молодежи предпринимательские компетенции. Другими словами, "Университет 3.0" должен готовить такие кадры, которые через определенное количество лет не станут невостребованными на рынке труда. При этом Волков подчеркнул, что базовое образование также должно даваться на высшем уровне.

Ранее президент страны Владимир Путин на ВЭФ высказал мнение о том, что ДВФУ станет одним из опорных центров образовательного процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы государства, вуз уже становится центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке и отраслях новой технологической эпохи. Путин отметил, что в прошлом учебном году в этом вузе занимались 20 тыс. студентов, в том числе 3,5 тыс. иностранцев из 74 стран мира. В университете преподают более 200 зарубежных профессоров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.