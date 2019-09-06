Хабаровский край получит дополнительно 73 млн рублей на переселение из ветхого жилья

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия рефомированию ЖКХ направит в 2020 году Хабаровскому краю дополнительно более 70 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства края.

Соответствующее соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке между главой региона Сергеем Фургалом и руководителем фонда Константином Цициным.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличил объем средств, выделяемых Хабаровскому краю на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. С 2020 года регион к уже согласованной сумме в 262 млн рублей дополнительно получит еще 73 млн рублей, после чего такую же сумму краю предоставят и в 2021 году. В итоге за два года увеличение составит 146 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее регионом и фондом было определено, что с 2019 по 2021 год Хабаровскому краю на переселение граждан будет ежегодно выделяться по 262 млн рублей из расчета по 50698 рублей за 1 кв. метр жилья. Теперь этот норматив составит 59925 рублей, в результате чего годовая сумма федерального финансирования увеличена до 335 млн рублей.

"Появится возможность эффективнее ликвидировать ветхое жилье. Сейчас по краевой программе, рассчитанной до 2025 года, в районах планируется построить 25 новых домов, еще 36 тыс. квадратных метров предстоит приобрести. Это позволит расселить свыше 3,5 тыс. человек сразу в 14 районах", - говорится в сообщении.

С этого года реализация всех программ по переселению из аварийного жилья ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда". После 2016 года, когда закончилось действие предыдущей программы, Фонд реформирования ЖКХ временно приостановил выделение средств. С 2019 года финансовая поддержка возобновилась. По новым критериям власти должны помочь переехать из неблагоустроенных домов людям, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.