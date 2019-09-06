Скворцова: новые правила лицензирования частных клиник улучшат качество помощи пациентам

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новые правила лицензирования, которые правительство должно разработать до 1 ноября, позволят включить в территориальное планирование создаваемые в регионах частные медицинские организации, что решит ряд проблем, в том числе улучшит качество предоставляемой медицинской помощи и избавит пациентов от необоснованных трат. Об этом сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Правительство до 1 ноября 2019 года должно проработать предложения по совершенствованию порядка лицензирования медицинской деятельности и внедрения "процедуры предварительного согласования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений о создании медицинской организации либо об изменении профиля ее деятельности".

"Условно [это] можно назвать двойным лицензированием. Фактически это согласование создания частного учреждения в зависимости от реальных потребностей населения, проживающего в конкретном регионе. Причем согласование не только создания этого учреждения, частной организации, но и согласование профилей по потребностям населения. То есть мы должны вписать частные организации в наше территориальное планирование в каждом регионе", - сказала министр.

Эта мера позволит избежать ситуации, когда в одном районе города открывается избыточное количество коммерческих организаций по одному и тому же профилю (диагностика, стоматология, офтальмология или любой другой). Кроме того, перенаправление потока пациентов в частные клиники создает напряженные условия для работы бюджетных организаций, которые получает финансирование в зависимости от прикрепленного населения, а так как далеко не всегда частник может работать в системе ОМС, обязанность по оплате медуслуг ложится на пациента.

Отток пациентов в частные организации, по словам министра, далеко не всегда происходит по объективным причинам. "В чем-то ограничено создание удобных условий в государственных организациях: либо псевдоочереди длительные, либо какие-то отсылки на то, что чего-то не хватает, каких-то расходных материалов не хватает: зато ты перейди через улицу, войди в частную клинику и получишь прямо сейчас, но за деньги. Мы категорически против этого, потому что есть программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи, и она хорошо финансируется", - отметила министр.