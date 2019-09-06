Реконструкцию ж/д линии Бестужево - Беркакит в Якутии начнут в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожной линии Бестужево - Беркаит, которая связывает железную дорогу в Якутии с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), начнется весной 2020 года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС на полях ВЭФ председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"Сейчас проведены проектные работы, выделены деньги, и с весны 2020 года начинается реконструкция", - сказала Цивилева.

Угледобывающая компания "Колмар" является одним из крупнейших экспортеров угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В ближайшие пять лет компания намерена инвестировать более 100 млрд рублей в развитие горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Инаглинский" и строительство угольного терминала в Ванино.

Проект развития участка включает в себя реконструкцию действующих раздельных пунктов. На станциях Нагорная и Могот необходимо удлинить приемо-отправочные пути, а на станциях Беркакит, Окурдан, Золотинка, Аям, Якутский, Рихард Зорге нужно еще построить дополнительные. Кроме того, необходим второй путь на перегоне Аям - Золотинка, который является одним из главных лимитирующих участков на данном направлении. В числе других важных мер - оснащение линии автоматической блокировкой, что повысит интенсивность движения поездов по участку протяженностью более 200 км.

Ежегодная провозная способность участка составляет чуть более 13 млн тонн.

Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.