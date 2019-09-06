Разработчик представил на ВЭФ первую в России "Умную поликлинику"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первая в России цифровая "Умная поликлиника", пациентами которой стали 6 тыс. человек, представлена разработчиком на Восточном экономическом форуме. Об этом в пятницу сообщил управляющий партнер учреждения - ООО "Академический МИАЦ" - Сергей Гнеушев.

"Она ["Умная поликлиника"] уже работает, на ней обслужено 6 тыс. пациентов. Она расположена в Москве, принимает пациентов, и сейчас мы ее привезли сюда. Сегодня можно ее увидеть, потом она поедет в Москву - к сожалению, в единственном экземпляре. В Москве нам регулирование позволило разместиться на 100 кв. м для оказания 16 видов медицинских услуг", - сказал Гнеушев на сессии "Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях?".

По словам Гнеушева, проект разрабатывался с 2017 года и получил маркетинговое название "Умная поликлиника". "Бренд у нас "Телемедэкспресс". В рамках консорциума сети медицинских экспресс-миниполиклиник, который был создан под эгидой администрации президента, с участием институтов Минздрава, ВНИИМТ (Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники - прим. ТАСС) Росздравнадзора, НЦИ Ростеха", - пояснил он.

Гнеушев сообщил, что поликлиника работает в гибридном формате, объединяющем традиционные медицинские услуги (с врачом и приборами на месте приема – прим. ТАСС) с онлайн-компонентами. "Мы поддерживаем консервативную здоровую позицию Минздрава, который не разрешил первичный прием в телемедицинском режиме. Мы считаем, что это абсолютно трезвая, профессиональная, ответственная позиция, потому что риски здесь достаточно высоки, и с точки зрения технологического уклада мы еще не можем ни лечить кого-то полностью по интернету, ни диагностировать. Нам кажется, что такое сочетание офлайна и онлайна - в гибридных платформах, в гибридных форматах оказания медуслуг, организации первичной медпомощи - за ним будущее в этом веке", - сказал он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.