В Приморье по проекту "Кадры цифровой экономики" обучение пройдут 300 госслужащих

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Триста муниципальных служащих Приморского края до конца 2019 года пройдут обучение по проекту "Кадры цифровой экономики". Об этом в пятницу сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) и. о. вице-губернатора региона Сергей Максимчук.

"Мы в ноябре вместе с институтом РАНХиГС проводим обучение муниципальных служащих - 300 человек", - сказал он, уточнив, что учебные программы будут созданы совместно с местными институтами.

Максимчук подчеркнул, что обучение и переобучение - очень важная тема.

"Появляются новые профессии, людям придется переобучаться, чтобы иметь высокооплачиваемую, престижную работу", - пояснил он.

По словам Максимчука, с 2020 года в правительстве Приморского края появятся цифровые эмиссары.

"Мы выстроили коммуникацию с соседними регионами, смотрим примеры, которые эффективно работают на Дальнем Востоке. Например, на Сахалине в каждом министерстве на уровне замминистра есть цифровой эмиссар, который внедряет цифровую повестку. С января в правительстве Приморского края появятся такие эмиссары", - сказал он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.