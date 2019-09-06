Цифровыми разработками займутся в центре цифрового развития на базе ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Центр цифровых разработок появится в создаваемом на базе Дальневосточного федерального университет (ДВФУ) центре цифрового развития. Об этом сообщил в пятницу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и. о. вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук.

"Мы размещаем центр цифровых разработок в центре цифрового развития. Создадим компетенцию "Цифровые разработки" и будем приглашать на эти задачи молодежь. Будем сидеть вместе с резидентами в одном здании, рядом, будем дружить, рассказывать, кто чем занимается", - сказал Максимчук.

Сейчас, по его словам, определяются те основные IT-системы, которые в центре цифрового развития будут разрабатываться и развиваться. "Конечно, мы все переизобретать не будем, но какие-то вещи, которые требуют постоянных доработок, мы должны делать сами, не работая через вендоров (компания-поставщик - прим. ТАСС)", - пояснил Максимчук.

В центре цифрового развития совместно с Минкомсвязью, будут реализованы проекты, связанные с динамическим моделированием технологических процессов. В рамках исследований будут анализироваться условия работы подводных добычных комплексов и трубопроводов, оборудования для сжижения природного газа. Помимо аналитических исследований и моделирования, в рамках центра также планируется разработка интеллектуальных управляющих систем для подводных промышленных роботов, приспособленных к эксплуатации в арктических условиях.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.