Путин назвал Камчатку бриллиантом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.

Таким образом он прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов "Вулканариум" на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о социальных мероприятиях этого просветительского комплекса, в том числе - бесплатных кружках для детей и так далее. По его словам, социальная миссия "делает рентабельность сложной", поэтому есть потребность в федеральной поддержке подобных учреждений, например, в части аренды.

"То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и, в то же время, это ваша специальность - это не так часто встречающееся совпадение", - отметил Путин.

По его словам, в настоящее время профильные ведомства готовят перечень направлений деятельности в этой сфере, которые будут получить особую поддержку. Президент РФ пообещал также обсудить этот вопрос с коллегами по Русскому географическому обществу. "Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать", - заверил глава государства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке ДВФУ 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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