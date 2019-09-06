Прокуратура Приамурья направила в суд 623 заявлений в защиту пострадавших от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области подала в суд более 600 заявлений для защиты прав почти 1 тыс. граждан, пострадавших в результате паводков в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В суды направлено 623 заявления в защиту 988 граждан, из них 295 несовершеннолетних, об установлении юридического факта постоянного проживания в доме, находившемся в зоне подтопления, а также один иск в интересах четырех граждан о признании пострадавшими и обязанности включить в списки пострадавших граждан", - говорится в сообщении.

Как уточняется, к настоящему моменту судом рассмотрено и удовлетворено 542 иска (87%), решения обращены к немедленному исполнению, 81 иск (13%) - на рассмотрении.

"Прокуратурой области перед региональными органами власти поставлен вопрос об оперативном рассмотрении документов на выплаты пострадавшим гражданам единовременной помощи из областного бюджета", - отмечается в сообщении.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.