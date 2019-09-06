Лесной пожар в Баргузинском заповеднике на берегу Байкала потушен

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Природный пожар в Баргузинском заповеднике - старейшем в России, расположенном на побережье озера Байкал в Бурятии, потушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Лесной пожар в Баргузинском заповеднике на площади 13 га ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

Возникло возгорание неделю назад в труднодоступной местности из-за грозы. Сейчас в Бурятии продолжается тушение еще одного грозового пожара на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке. К тушению огня привлечены более 50 человек - десантники-парашютисты, сотрудники лесной охраны и ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

В этом году пожароопасный сезон в Бурятии начался почти на 20 дней раньше обычного. Сезон осложнился тем, что прошедшая зима была малоснежной.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник им. Забелина образован в 1916 году с целью сохранения и восстановления численности соболя, которого в то время повсеместно истребляли ради ценного меха. Особо охраняемая природная территория расположена на северо-восточном берегу Байкала и занимает около 375 тыс. га.