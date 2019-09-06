В Маревском районе Новгородской области сняли введенный после ливней режим ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Маревского района Новгородской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета, который ввели из-за последствий ливней 9 августа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава района Сергей Горкин.

"Готов нормативный акт об отмене чрезвычайной ситуации, он принят. Режим ЧС отменен с сегодняшнего дня", - сказал он.

Ранее Горкин сообщал, что в Маревском районе из-за ливней в августе оказались подтоплены 43 придомовые территории и 20 домов, где проживают в общей сложности более 160 человек. Кроме того, из-за подъема уровня воды в реках разрушились три деревянных моста.

По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в течение суток выпало от 33 до 107 мм осадков, что составило от 45% до 141% месячной нормы. Режим ЧС из-за последствий непогоды ввели в трех районах Новгородской области: Маревском, Демянском и Валдайском. В Демянском района его сняли 26 августа, в Валдайском - 27 августа.