В Северной Осетии в этом году планируется создать семь объектов здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Северная Осетия может получить средства для строительства семи объектов здравоохранения. Об этом стало известно на встрече главы региона Вячеслава Битарова с заместителем руководителя аппарата правительства РФ Анатолием Кириенко, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Правительством Северной Осетии в Минздрав России была направлена необходимая документация для предоставления в текущем году бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на строительство 7 объектов здравоохранения. Среди них: амбулатории в селениях Красногор, Батако, Брут и Михайловское, а также ФАПы в селениях Даргавс, Нижняя Саниба и Мацута", - сказал Битаров.

В настоящее время проект распоряжения правительства РФ о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета на строительство указанных объектов находится на согласовании в правительстве РФ.

В этом году в рамках госпрограмм РФ и нацпроектов в Северной Осетии реализуются 11 мероприятий. В частности, строятся школы на 1100 и 550 мест в городе Владикавказе, на 500 мест в городе Моздоке, детский сад на 150 мест в ст. Луковская, амбулатория в селении Майское, два ФАПа в селениях Куртат и Хаталдон.

В настоящее время также идут работы по реконструкции республиканской детской клинической больницы, лечебных корпусов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, головных сооружений "Сахола" и Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуара в селении Чикола.

В 2021 году планируется строительство девяти объектов коммунальной инфраструктуры, двух - культуры и одного - образования.