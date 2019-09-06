Аварийность на энергообъектах Северного Кавказа снизилась почти на 50%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Аварийность на энергообъектах, находящихся в зоне ответственности ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети"), за восемь месяцев текущего года снизилась на 46%. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе МЭС Юга (филиал "Федеральной сетевой компании").

"По итогам восьми месяцев 2019 года уровень аварийности на этих энергообъектах снизился на 46% в сравнении со средним показателем аналогичных периодов 2016-2018 годов", - сообщили в пресс-службе.

Всего, как отмечается, в зоне ответственности ФСК на Северном Кавказе находятся 21 подстанция общей мощностью более 8 тыс. МВА и 3,6 тыс. км линий электропередачи напряжением до 500 кВ.

В 2019 году на Северном Кавказе Федеральной сетевой компанией реализуется ряд инвестпроектов, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей. На 20% увеличена трансформаторная мощность подстанции 330 кВ "Машук", обеспечивающей электроснабжение курортов Кавказских Минеральных Вод. Ведется модернизация подстанции 330 кВ "Дербент", в результате чего мощность одного из крупнейших питающих центров Республики Дагестан вырастет на 25%. До конца года планируется завершить строительство заходов ЛЭП на Зарамагскую ГЭС-1.