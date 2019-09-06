В Липецке начался второй этап реконструкции Парка металлургов

ЛИПЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приступил ко второй очереди реконструкции Парка металлургов в Левобережном районе Липецка. Проект реализуется совместно с администрацией области и мэрией Липецка, сообщил в пятницу ТАСС временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Стартовал второй этап реконструкции парка, уже проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим делать все, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше", - сказал собеседник агентства.

Работы второй очереди продлятся два месяца. За это время будет реконструирована одна из аллей парка и построены универсальные спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбола и занятий воркаутом, а также поляна для отдыха и игр. Посетителям станет доступен прокат велосипедов, роликов, лыж.

"По периметру парка будет организована освещенная вело- и беговая дорожка длиной около двух километрах, которую в зимнее время года можно будет использовать как лыжную трассу. Уже в сентябре закончат строительство павильона, в котором разместится кафе", - уточнил Артамонов.

Первый этап реконструкции парка был завершен в июле. За три месяца строителям удалось отреставрировать входную колоннаду, установить более ста декоративных фонарей с аудиосистемой для музыкального сопровождения, скамейки и урны. Для детей была оборудована игровая площадка, а для любителей пеших прогулок - эко-тропы.