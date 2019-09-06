Власти рассчитывают отремонтировать Колмовский мост в Великом Новгороде досрочно

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали восстановление внутренних элементов основной переправы Великого Новгорода, износ которой составляет более 65%. Есть возможность завершить капитальный ремонт досрочно, сообщил в пятницу мэр города Сергей Бусурин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Компания из города Балашиха Московской области выиграла конкурс на ремонт основной переправы Великого Новгорода - Колмовского моста - в августе. Цена контракта - 312,8 млн рублей, срок завершения работ по договору - июнь 2021 года.

"Работы начаты. И есть договоренности с подрядной организацией, есть вся необходимая техника, все необходимые знания и умения, чтобы ремонт состоялся не в 2021 году, а закончился в конце 2020 года", - сказал Бусурин.

Он добавил, что в этом году специалисты капитально ремонтируют внутренние элементы Колмовской переправы, выполняющих несущую функцию. "В следующем году будет частичное перекрытие моста. Дорожное полотно, освещение, тротуары будут сделаны, перильные ограждения также отремонтируют", - добавил Бусурин.

Как сообщалось, износ Колмовского моста еще в 2016 году составлял более 65%, но капитальный ремонт откладывали из-за отсутствия финансирования. В августе 2019 года Новгородская область получила дополнительное финансирование на сумму 970 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию региональных и муниципальных магистралей, часть средств будет потрачена на ремонт Колмовского моста.

Переправа через реку Волхов соединяет две основные части Великого Новгорода. По нему движется основная часть грузопотока с интенсивностью движения более 3 тыс. автомобилей в сутки. Мост построили в 1978 году. Первый и последний капремонт там проводился в 1993 году.