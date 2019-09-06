В ставропольском городе Михайловске отремонтированы дороги на семи улицах

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проводятся на семи улицах города Михайловска в Ставропольском крае, на эти цели направлено порядка 160 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

"Новое дорожное полотно появилось на семи улицах города: Гагарина, Октябрьской, Выставочной, Коллективной, Вокзальной, Орджоникидзе и Пушкина. Кроме того, здесь обустроили тротуары для большего удобства людей. Сейчас специалисты устанавливают освещение, новые дорожные знаки и светофоры. После появится барьерное ограждение и новая дорожная разметка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на проведение работ в рамках нацпроекта затратили почти 158 млн рублей, а общая протяженность работ составила более 8,5 км.

В рамках нацпроекта на территории Шпаковского района дорожные работы уже завершены на участке дороги "Верхнедубовский - примыкание к дороге Шпаковское-Дубовка Казинка". Всего в эксплуатацию введено более 8 км новой дороги. Кроме того, близки к завершению дорожные работы на участке дороги "Липовчанский - Темнолесская", примыкание к автодороге "Подъезд к городу Ставрополю" от трассы "Кавказ". Здесь скоро введут в эксплуатацию 23 км автодороги.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.