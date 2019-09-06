Поисковики под Калининградом нашли фрагменты фронтового Пе-2 и останки летчиков-героев

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Фрагменты советского фронтового пикирующего бомбардировщика Пе-2 и останки двух членов его экипажа, геройски погибших в воздушном бою в марте 1945 года, обнаружили и подняли из земли под Калининградом поисковики. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Совета региональной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"В ходе поисковой экспедиции в рамках проекта "Историческая память" по местам сражений в годы Великой Отечественной войны под городом Ладушкин Калининградской области были обнаружены под землей фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2, в том числе его детали с сохранившимися заводскими номерами. При обследовании места находки поисковики обнаружили останки двух летчиков - членов экипажа этой боевой машины", - рассказал он.

По словам Хисамова, различные архивные документы военной поры, которые тщательно изучили поисковики, дают основания считать, что останки принадлежат штурману самолета гвардии младшему лейтенанту Александру Федину и воздушному стрелку-радисту гвардии сержанту Николаю Шепелю. Кроме того, в земле, рядом с останками, найдена медаль "За оборону Москвы", которой был награжден Шепель.

Пе-2, командиром которого, как установлено, являлся гвардии младший лейтенант Архипов, не вернулся с боевого задания 18 марта 1945 года. Во время бомбардировки вражеских артиллерийских позиций он был подбит фашистской истребительной авиацией. Командир дал команду экипажу покинуть на парашютах горящий самолет. Сам он, раненный в правое плечо, успел это сделать, а Федин и Шепель, которым в ту пору было 23 и 27 лет соответственно, продолжали вести огонь и погибли вместе с боевой машиной.

По информации Хисамова, экипаж Пе-2 воевал в составе 123-го гвардейского бомбардировочного полка 3-й гвардейской бомбардировочной Смоленской орденов Суворова и Кутузова авиадивизии. Останки советских летчиков-героев перезахоронят с отданием всех почестей на воинском мемориале в Ладушкине, на улице Победы. Здесь, в братской могиле, покоится прах более 1,6 тыс. солдат и офицеров - участников Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, бои которой проходили на этой территории на завершающем этапе войны.