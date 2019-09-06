Первый фестиваль робототехники в Калмыкии собрал более 100 участников из шести регионов

ТАСС, 6 сентября. Межрегиональный фестиваль по робототехнике и информационным технологиям Digital Skills впервые открылся в пятницу в Калмыкии на базе центра "Ойрат-Арена". В мероприятии принимают участие более 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет из шести регионов России, сообщил ТАСС организатор фестиваля Байр Очиров.

"Сегодня у нас открылся первый межрегиональный фестиваль по робототехнике и информационным технологиям. В нем участвуют порядка 130 человек из Калмыкии, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, Краснодара и Ставропольского края. Возраст участников - от 5 до 18 лет", - сказал Очиров.

По его словам, фестиваль продлится в течение двух дней. В программе есть мастер-классы, выставка проектов с использованием различных видов конструкторов, соревнования по спортивной робототехнике, а также состязание по программированию и хакатон программистов. Кроме того, своим опытом с участниками и гостями фестиваля поделятся эксперты и представители ведущих компаний в сфере роботостроения, IT-индустрии и телекоммуникационных технологий. Участники фестиваля получат призы и памятные подарки.

"Этот фестиваль очень важен для республики, он стимулирует интерес детей и молодежи к сфере высоких технологий, к IT-технологиям. Это направление, которое развивается в Калмыкии, поэтому нам нужны высококвалифицированные кадры. На этом фестивале дошкольники и школьники - наши будущие кадры - как раз получают важный опыт и навыки", - сказал ТАСС министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев.

Фестиваль проходит по инициативе детских клубов и центров республики при поддержке министерства цифрового развития Калмыкии, министерства спорта и молодежной политики республики, республиканского министерства образования и науки, а также администрации Элисты.