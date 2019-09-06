Памятник "Первый вальс" открыли к юбилею Казанского суворовского училища

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Памятник "Первый вальс" открыли в Родионовском саду Казанского суворовского военного училища в пятницу, мероприятие приурочили к 75-летию со дня образования учебного заведения, сообщил корр. ТАСС.

Постамент памятника в виде юноши-суворовца и девушки украшает надпись: "Нашим бабушкам и дедушкам посвящается".

"Имею огромнейшую честь сегодня здесь, на прекрасной земле Татарстана, в этих прекрасных стенах суворовского военного училища поздравить лично вас, ваш весь педагогический, воспитательный коллектив, и, конечно же, самое прекрасное - это суворовцев. От всей души, от имени военного совета, Центрального военного округа, от себя лично хочу пожелать наикрепчайшего здоровья, чтобы это здоровье позволило решить все стоящие перед вашим коллективом задачи, целеустремленности для достижения всех намеченных целей, как ближнесрочных, так и долгосрочных", - сказал на построении командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Как отметил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков, "училище постоянно на виду". "Наверное, вы сами видите, климат очень хороший. Даже те выпускники, которые закончили училище много лет тому назад, с большой теплотой вспоминают о времени, которое было проведено здесь", - сказал он журналистам.

Казанское суворовское военное училище - одно из ведущих довузовских учебных заведений Минобороны России, где работают более 100 преподавателей. За всю историю существования выпускниками училища стали более 12 тыс. человек, десять воспитанников удостоены высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, более 60 выпускников достигли военного звания "генерал", 11 человек стали академиками, сотни выпускников удостоились ученой степени доктора и кандидата наук.