Глава Мордовии вручил мальчику мяч с автографами футболистов за спасение сестры из пожара

САРАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков вручил девятилетнему мальчику из Мордовии, в конце августа спасшему младшую сестру из горящего дома, мяч с автографами игроков национальной сборной России. Школьник приехал в Саранск посмотреть матч отбора молодежного Чемпионата Европы-2021 между сборными России и Сербии, сообщила в пятницу журналистами пресс-служба главы Мордовии.

Матч чемпионата Европы 2021 года по футболу среди молодежных команд между сборными России и Сербии стартовал на стадионе "Мордовия Арена" в пятницу в 19:00.

"До начала матча глава Мордовии лично встретился с юным героем, который приехал посмотреть игру сборных вместе с родителями и сестренкой Лизой. Владимир Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил Елену Михайловну и Дениса Юрьевича за достойное воспитание сына. Зная, что Кирилл большой поклонник футбола, глава республики вручил мальчику футбольный мяч с автографами всех игроков российской национальной сборной, фирменную футболку, а маленькая Лиза получила от Владимира Волкова мягкую игрушку - Лисенка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Волков отметил, что в ближайшее время будет решен жилищный вопрос, так как семья осталась без дома.

История Кирилла Кемайкина

Пожар в доме семьи Кирилла Кемайкина произошел 28 августа, в доме в этот момент находились только двое детей, мать была на работе, а отец ремонтировал баню. Мальчик смотрел телевизор, когда почувствовал запах гари, а потом обнаружил огонь в коридоре. Он разбудил спящую сестру, разбил окно на кухне и вытащил через него девочку. Как рассказал ТАСС глава Дубенского района Сергей Плешаков, сейчас семья Кирилла живет у бабушки, власти района окажут семье материальную помощь, также неравнодушные жители республики организовали сбор средств для семьи.

В понедельник, 2 сентября, глава Мордовии Владимир Волков передал Кириллу благодарственное письмо и подарил часы и рюкзак со школьными принадлежностями, а также спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. В ГУ МЧС по республике тоже решают вопрос о поощрении мальчика.