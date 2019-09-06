Томск отметит 415-летие гирляндой из сарделек и стрельбой из пушки по центру города

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня томича начнется в субботу и будет приурочено к 415-летию сибирского города. В этот день горожане планируют установить кулинарные рекорды, в частности, сделать самую длинную в России гирлянду из сарделек, а также выстрелить в центре города из пушки, сообщил ТАСС мэр Томска Иван Кляйн.

"Праздник День томича мы придумали пять лет назад. Пусть это и небольшой срок для города с 415-летней историей, но уже сейчас уверенно можно сказать, что этот праздник полюбился горожанам, люди на него с удовольствием приходят. В прошлом году его посетили 150 тыс. человек - получается, каждый пятый житель города", - рассказал Кляйн.

Он пояснил, что традиционно День томича отмечают в начале сентября, поскольку именно в это время в городе собираются около 80 тыс. студентов - в университете учится почти каждый шестой житель Томска.

Откроется праздник в полдень в субботу. По традиции мэр Томска выстрелит холостым зарядом из старинной пушки на месте основания города - крепости на Воскресенской горе - в сторону центра города. После от крепости до главных развлекательных площадок стартует шествие студентов, которые будут представлять свои будущие профессии.

"Три года назад впервые на Дне томича прошел Парад университетов, который уже стал обязательным атрибутом праздника. Это удивительное зрелище, когда по главному проспекту Томска гордо проходит наше будущее - молодежь, будущие инженеры, ученые, врачи и исследователи. И не важно, из какого города они приехали учиться в Томск - в этот день они становятся настоящими томичами, и это остается с ними на всю жизнь", - отметил градоначальник.

Центральные действа

На главной площади города - Новособорной - в субботу откроются 20 интерактивных площадок для развлечений. "В этом году мы отмечаем знаменательные даты: в год 415-летия Томска пройдет уже пятый День томича. Поэтому в этот раз отдельный блок праздника будет посвящен истории города. В частности, пройдет квиз, на который мы ожидаем порядка 60 команд", - рассказал журналистам вице-мэр Томска Константин Чубенко.

Одна из самых ярких из них площадок - "Вкусное местное". На ней гости праздника смогут увидеть батл шеф-поваров, мастер-классы от лучших кулинаров города, которые будут ставить кулинарные рекорды. Они планируют приготовить огромный котел ухи из пяти видов рыбы, а также сделать самую длинную в России гирлянду из сарделек.

"Мясокомбинат "Томский" заявил рекорд: они планируют изготовить гирлянду сарделек длиной 415 метров, специально к 415-му Дню рождения Томска. Для рекорда понадобится 10,5 тыс. сарделек обычного размера", - сообщили журналистам в пресс-службе мясокомбината.

На спортивной площадке горожан ожидают мастер-классы и соревнования по 14 видам спорта - от шахмат и волейбола до пауэрлифтинга. Любителей менее активного отдыха ждут все музеи города - в День томича они будут работать бесплатно, а также лекции под открытым небом на самые разные темы - от садоводства до создания компьютерных игр.

Поскольку праздник проходит на центральных улицах города, движение в центре Томска будет перекрыто. На перекрытых дорогах томичей ждет "Тюнинг-пати", где автомобилисты представят жителям необычные модификации автомобилей.

Завершится первый день выступлением российской поп-певицы Мари Краймбрери и звезды российской эстрады Александра Маршала, а также 15-минутным фейерверком.

Фестиваль деревянного зодчества

В воскресенье празднество продолжится фестивалем деревянного зодчества. На нем можно будет поучаствовать в мастер-классах от местных ремесленников, познакомиться с творчеством фольклорных коллективов, а также узнать историю "Профессорской слободы". В поддержку фестиваля пройдет легкоатлетический забег "Томское кружево", томичи пробегут по перекрытым улицам исторического центра дистанции от 2 до 4 км.

Также в этот день состоится кинотурнир и викторина о Томске, участникам которой нужно будет ответить на 415 вопросов об истории города и известных томичах.