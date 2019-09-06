В Кабардино-Балкарии отметят День государственности республики

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Концертами, скачками и выставками отметят в Кабардино-Балкарии 98-летие республики и 195-летие Нальчика - административного центра региона. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы республики.

"7 сентября в Нальчике запланировано 10 мероприятий, посвященных 98-летию государственности Кабардино-Балкарской Республики. Состоятся концерты, флешмоб, скачки, легкоатлетический забег, будут организованы народные подворья и выставка достижений предприятий республики, народные гулянья", - сказали в администрации.

Утром врио главы республики Казбек Коков возложит цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в центре Нальчика. "Праздничный концерт, посвященный 98-летию государственности КБР, состоится на площади Абхазии, а молодежный флешмоб "Моя Кабардино-Балкария" - на площади Согласия. Также планируются фестиваль кино под открытым небом "Кинолетопись Кабардино-Балкарии", концерт хора ветеранов войны и труда. Завершится праздник красочным салютом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на пешеходной части улицы Кабардинской 7 сентября откроются всероссийский арт-базар и книжная ярмарка местных и столичных издательств. Как сообщается на сайте администрации Нальчика, особую атмосферу арт-базара должны создать концерты местных исполнителей. Празднование Дня города продолжится и в другие дни: 14-15 сентября в Нальчике пройдет фестиваль цветов на площади Согласия, а 23 сентября в Зеленом театре состоится бесплатный концерт Стаса Михайлова. 28-29 сентября на площади Абхазии пройдет гастрономический фестиваль.

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.

Датой основания Нальчика считается 1724 год - время закладки первых поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы князя Асланбека Кайтукина. Слово "Нальчик" в переводе с местных языков означает "подкова", так как географически город расположен в полукруге гор. В связи с трагическими событиями в городе Беслане, празднование Дня государственности ранее специальным указом главы региона перенесено на более поздний срок.