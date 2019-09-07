В Республике Алтай открыли новый подъемник на горнолыжном комплексе "Манжерок"

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 7 сентября. /ТАСС/. Гондольный подъемник стоимостью около 1 млрд рублей открылся на круглогодичном горнолыжном комплексе "Манжерок" в Республике Алтай. Он позволит перевозить около 2,4 тыс. туристов в час, сообщил журналистам президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Этот подъемник в несколько раз превышает потребности в гостях, [может перевозить] 2,4 тыс. человек в час, это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки здесь. Поднимались мы сюда восемь минут, это самые современные подъемники, <…> такого рода подъемники есть только в Сочи, в этом регионе такого класса подъемников нигде нет. Это будет комфортно, тепло, безопасно и очень быстро", - сказал Греф.

Греф добавил, что турпоток на горнолыжном курорте "Манжерок" на Алтае будет ежегодно расти на 10-15%.

"Каждый год с подъемником, с наращиванием инфраструктуры, турпоток будет расти. Думаю, минимум на 10-15% туристический поток в год будет расти", - сказал Греф.

По его словам, сегодня ежегодно на "Манжерок" приезжают отдохнуть до 220 тыс. туристов, в течение ближайших пяти лет туристический поток должен составить не менее 700 тыс. человек в год. Через 3,5 года Сбербанк намерен завершить на территории горнолыжного курорта строительство ключевых объектов инфраструктуры, в том числе и гостиницы, что позволит увеличить посещаемость комплекса почти в четыре раза в сравнении с нынешним числом отдыхающих. "Когда все будет построено - будет скачок [по числу туристов]", - подчеркнул Греф.

Ранее, по данным портала госзакупок, сообщалось, что "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (ГЛК "Манжерок") заключил контракт с ООО "Доппельмайр Раша" (дочерняя компания австрийского Ropetrans International GmbH) на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования канатной подвесной дороги стоимостью 941 млн рублей. Компания была единственным участником конкурса по выбору организации на поставку оборудования для восьмиместной гондольной отцепляемой пассажирской подвесной канатной дороги. Начальная цена контракта была обозначена в 990 млн рублей, но итоговая сумма снижена.

На Манжероке введены в эксплуатацию гостиничный комплекс, кресельный и бугельный подъемники, горнолыжные трассы на 1050 м и 275 м, а также водозабор и инженерные сети. Инвестор вложил в проект более 2 млрд рублей. По проекту, Манжерок будет обслуживать 6,5 тыс. человек, там разместятся трехзвездочные гостиницы и 32 горнолыжные трассы, 9 кресельных и 7 бугельных подъемников, сноуборд-парк. Проектная стоимость объекта - не менее 10 млрд рублей.

Туристический бизнес - одна из главнейших отраслей экономики Республики Алтай. В ней задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения). В регионе насчитывается порядка 19 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов.