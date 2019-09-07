В параде российского студенчества в Ингушетии примут участие более 1 тыс. студентов

МАГАС, 7 сентября. /ТАСС/. Студенты Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) и его колледжа - более 1 тыс. человек, примут участие в параде российского студенчества, который пройдет 14 сентября в Магасе, рассказала ТАСС пресс-секретарь вуза Мадина Галаева.

"Более 1 тыс. студентов ИнгГУ и учащихся колледжа, примут участие в параде российского студенчества, он пройдет и в Магасе 14 сентября. Студенты пройдут по самому крупному проспекту города у главного корпуса ИнгГУ с транспарантами своих факультетов", - сказала Галаева. Также, в рамках парада состоится концерт и посвящение первокурсников.

"После парада пройдет традиционное посвящение первокурсников 10 факультетов в студенты, каждый из них получит свой первый студенческий билет и зачетную книжку, а также символический ключ знаний от храма науки. А завершится все праздничным концертом", - добавила пресс-секретарь.

Парад российского студенчества начиная с 2002 года проходит ежегодно в сентябре.