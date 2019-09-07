Меценаты Владикавказа отремонтировали 15 городских трамваев

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Ремонт 15 трамваев во Владикавказе был произведен за счет средств меценатов. Подобная практика является уникальной для России, сообщил ТАСС глава администрации города Владикавказа Борис Албегов.

"На сегодняшний день мы отремонтировали большую часть подвижного трамвайного состава города - 15 вагонов. Ремонт был произведен за внебюджетные средства, за счет меценатов, которые имеют возможность финансово нам помочь", - рассказал Албегов, добавив, что в планах городской администрации замена всего подвижного состава трамвайного парка.

По словам Албегова, меценаты также привели в порядок фасады 38 исторических зданий Владикавказа, на их средства отреставрировали 2 фонтана.

Глава администрации Владикавказа сообщил, что он направил порядка 80 писем меценатам с просьбой взять шефство над детскими садами, школами и другими учебными заведениями. "Это шефство выглядит так: в силу своих возможностей и желаний они берут учреждение, смотрят на его состояние, обращаются к нам с тем, что они хотели бы там улучшить. Тем самым мы снизим нагрузку на эти учреждения, направим средства на другие цели", - сказал Албегов.

Реконструкция подвижного состава владикавказского трамвайного депо проводится впервые за 113 лет и проходит за счет спонсорских средств, без затрат городского бюджета, на предприятии "Владтрамвай".

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов.