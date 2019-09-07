Атлет из Перми установил рекорд России, сдвинув с места автопоезд

"Рекорд состоялся, сегодня самый молодой атлет РФ, который проживает в городе Перми, возраст его не превышает 21 год, собственная масса тела - 98 кг, сдвинул автопоезд из двух автомобилей МАЗ общим весом 30,3 т на расстоянии 4,75 м за 35 секунд. Новый рекорд России зафиксирован. Никогда за всю историю подобных рекордов атлет именно такого возраста и такого веса не делал что-то подобное, это впервые", - сказал он.

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Атлет Союза силачей Пермского края - 21-летний Борис Харламов установил рекорд России, сдвинув за 35 секунд автопоезд общей массой более 30 т. Об этом сразу после шоу, которое прошло в центре Перми, объявил судья Ассоциации российских силачей, тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

Как рассказал журналистам атлет, это была его вторая попытка установить рекорд, первый раз Харламов пробовал в 2018 году сдвинуть с места боевую машину "Смерч", но тогда зафиксированного расстояния не хватило до установки рекорда. В этот раз молодой человек сделал большой упор на тренировки и добился своей цели.

"Эмоции потрясающие, народа было много, зарядили меня энергией. Честно было тяжело, старт был крайне тяжелый, я думал прямо в моменте, что уже где-то на грани, но все прошло как надо. В прошлом году я пробовал сдвинуть "Смерч", но там были некоторые своеобразные моменты, потому что техника военная, здесь я больше подготовился, и все получилось", - поделился впечатлениями с журналистами Харламов.

По данным на сайте администрации Перми, рекорд Харламова будет официальное зарегистрирован и внесен в книгу рекордов России.