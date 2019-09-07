Жители Томска отметили 415-летие города

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Торжества в честь 415-летия Томска состоялись в субботу в центре города. Как прошли богатырские состязания, выставка автомобилей, шествие студентов и другие мероприятия в честь юбилея одного из старейших сибирских городов - в репортаже ТАСС.

Выстрел из пушки и парад студентов

На Воскресенской горе - месте основания Томска - сегодня собрались сотни горожан. Люди толпились около здания музея истории города, выглядывали из его окон и даже залезали на пожарную каланчу. Вся площадь смотрела за мэром Томска Иваном Кляйном и его внучкой, которые по традиции начали праздник холостым выстрелом из старинной пушки.

"Это праздник всех и каждого из нас. Будто песня, сотканная из музыки и слов, так и город состоит из судеб сотен тысяч жителей, которые делают наш дом уютней, краше, развивают его творческий, спортивный, научный и промышленный потенциал", - сказал Кляйн, приветствуя горожан.

Сразу после выстрела началось самое яркое мероприятие праздника - парад студентов всех шести университетов Томска, техникумов и колледжей. Две тысячи человек прошли по центральным улицам города, скандируя названия своих учебных заведений. Завершился парад на главной площади Томска - Новособорной. Здесь студенты исполнили танец, а после дали клятву хранить, любить, беречь и развивать город.

"Праздник сегодня особенный, потому что Томску 415 лет, Томской области - 75 лет. Представьте, за 415 лет сколько прошло поколений, сколько судеб людей сплелись в одном дыхании этого города. И все эти люди вкладывали свои знания и свой потенциал в развитие этого города. В ваших руках будущее Томска, и мы верим, что оно в надежных руках - у молодежи", - отметил мэр.

Силовой экстрим и вкусные рекорды

Весь центр города был перекрыт для празднования Дня томича, а на улицах расположились различные развлекательные площадки. На спортивной площадке горожане могли посмотреть детские соревнования по восточным единоборствам, попрыгать на батутах, поиграть в футбол и баскетбол, а также сдать нормативы ГТО и поднять пудовую гирю. Изюминкой площадки стали "богатырские игры" - соревнования по силовому экстриму, где переворачивали покрышки в человеческий рост, носили коромысла весом более 200 кг и поднимали стокилограммовые гантели.

Также на празднике гости могли стать свидетелями приготовления блюд, многие из которых будут претендовать на рекорд. Так, свинокомплекс "Томский" представил самую длинную в России гирлянду из сарделек - 415 м. Для ее изготовления потребовалось более 10 тыс. сарделек. Кулинарная студия Loft приготовила для горожан 250-литровый котел ухи.

"Мы взяли 160 л бульона, добавили пять видов рыб - это форель, кижуч, судак, язь, плотва. Также в суп нарезали пакет лука, зелень, добавили соль, перец, лавровый лист и немного "секретного ингредиента". Не обошлось и без картофеля, но его мы добавили немного. Всегда есть любители ухи именно с картофелем, но по правилам уха все-таки готовится без него", - рассказал журналистам директор студии Денис Марачковский.

Музыка и машины

Праздник собрал и местные творческие коллективы - молодежь собралась послушать томских рок- и джаз-музыкантов, которые играли на Новособорной. "Мне очень понравилась музыкальная программа, сидеть в парке и слушать музыку. И вообще быть томичом круто: Томск - очень красивый и очень молодой город, тут живут очень добрые люди", - рассказала ТАСС студентка педагогического колледжа Мария, которая приехала учиться из Красноярска.

Также для гостей города и томичей были открыты двери музеев, прошли лекции под открытым небом. На проспекте Ленина - центральной улице Томска - развернулся "томский арбат" - ярмарка, где свои товары выставили местные художники и ремесленники.

"Это мой родной город, великий праздник, и мы не можем пропустить такое событие: город Томск - это город, где я окончила два вуза, тут живут мои родные, мои друзья. Томск - это почти европейский город, тут все друг друга уважают, все доброжелательные и вежливые. Тут есть люди, которые могут показать себя, вот, на празднике ходим по всем площадкам, слушаем музыку, ходим по кафешкам. Больше всего парад студентов, конечно, понравился - это было масштабно", - отметила одна из гостей праздника Ольга.

Юбилей за два дня

Субботняя часть праздника уже ночью в Лагерном саду в центре Томска. Там горожан ждут концерт Александра Маршала и фейерверк.

В воскресенье празднество продолжится фестивалем деревянного зодчества. На нем можно будет поучаствовать в мастер-классах от местных ремесленников, познакомиться с творчеством фольклорных коллективов, а также узнать историю "Профессорской слободы".

В поддержку фестиваля пройдет легкоатлетический забег "Томское кружево", участники которого пробегут по перекрытым улицам исторического центра дистанции от 2 до 4 км. Также в этот день состоятся кинотурнир и викторина о Томске, участникам которой нужно будет ответить на 415 вопросов об истории города и известных томичах.