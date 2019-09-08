{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гастрономический фестиваль "Остров-рыба" открылся в Южно-Сахалинске

В городе работает большая продовольственная ярмарка с продукцией от 30 сахалинских производителей, рыбный и сувенирный маркеты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Остров-рыба" открылся в воскресенье в Южно-Сахалинске. Он приурочен ко Дню города, который будет отмечаться 14 сентября, и завершится в этот день, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области

"С утра в столице Сахалинской области началось празднование в рамках фестиваля "Остров-рыба". Наш регион славится своей островной кухней, и подобные гастрономические мероприятия имеют большое значение для наших жителей и для туристов, которые к нам приезжают", - сказал собеседник агентства.

На время празднования в городе развернулась большая продовольственная ярмарка с продукцией от 30 сахалинских производителей, рыбный и сувенирный маркеты. Подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программы, рассчитанные на весь день: запланированы мастер-классы, аниматоры, игры, конкурсы, барабанное шоу, иллюзионист с фокусами, вокальные и хореографические выступления и многое другое.

В зоне фуд-корта гости могут попробовать блюда из морепродуктов, в том числе салат с кальмаром, рыбу по-старорусски, шашлык из горбуши, пироги с рыбой. Но самым главным гастрономическим событием фестиваля стал гигантский бутерброд из 4,5 тыс. покрытых красной икрой ломтиков багета.

Теги
РоссияСахалинская область
Единый день голосования - 2019
Монахи крупнейшего в Забайкалье буддийского монастыря проголосовали до начала молебна
Настоятель дацана Бадма Цыбиков отметил, что участие в выборах является важной обязанностью граждан
Читать полностью