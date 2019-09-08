Гастрономический фестиваль "Остров-рыба" открылся в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Остров-рыба" открылся в воскресенье в Южно-Сахалинске. Он приурочен ко Дню города, который будет отмечаться 14 сентября, и завершится в этот день, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области

"С утра в столице Сахалинской области началось празднование в рамках фестиваля "Остров-рыба". Наш регион славится своей островной кухней, и подобные гастрономические мероприятия имеют большое значение для наших жителей и для туристов, которые к нам приезжают", - сказал собеседник агентства.

На время празднования в городе развернулась большая продовольственная ярмарка с продукцией от 30 сахалинских производителей, рыбный и сувенирный маркеты. Подготовлена насыщенная концертная и развлекательная программы, рассчитанные на весь день: запланированы мастер-классы, аниматоры, игры, конкурсы, барабанное шоу, иллюзионист с фокусами, вокальные и хореографические выступления и многое другое.

В зоне фуд-корта гости могут попробовать блюда из морепродуктов, в том числе салат с кальмаром, рыбу по-старорусски, шашлык из горбуши, пироги с рыбой. Но самым главным гастрономическим событием фестиваля стал гигантский бутерброд из 4,5 тыс. покрытых красной икрой ломтиков багета.