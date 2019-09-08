Подвалы 300 многоэтажек, школ и больниц подтопило в Комсомольске-на-Амуре из-за ливня

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сильные ливни, обрушившиеся на Хабаровский край, усугубили ситуацию с подтоплениями в Комсомольске-на-Амуре. Вода зашла в подвалы более 300 многоэтажек, школ, больниц и других социально значимых объектов, затоплены также городские улицы. Об этом сообщили журналистам в администрации города.

"Гребень паводка находится уже в Комсомольске, вода поднялась еще на несколько сантиметров за сутки. Сейчас в регионе циклон, весь день в городе шел сильнейший дождь, он продолжится и ночью, значительная часть улиц подтоплена. По предварительным данным, дождевыми и грунтовыми водами подтоплено 267 подвалов многоквартирных домов, подвалы шести социально-культурных учреждений, более 30 образовательных учреждений и четырех медицинских учреждений", - сказал представитель администрации. В части подтопленных зданий работают помпы, помощь оказывают пожарные.

Вода с дорог не уходит, потому что ливневая канализация в городе закрыта уже две недели из-за высокого уровня воды в Амуре, насосные группы и аварийные бригады, работавшие на расчистке дождеприемников, не справляются с потоками воды. Машины в городе передвигаются по бампер в воде.

Водой подтопило 124 частных жилых дома, 403 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, из них 11 детей. От электричества в целях безопасности отключены 64 дома. "Из-за подтопления дождем одной из подстанций электричество отключилось в микрорайоне Менделеева, более часа света не было в 17 многоэтажках и в более чем 70 частных домов. Электроснабжение уже возобновлено", - сказал представитель администрации.

В городе днем продолжали укреплять дамбы, эти работы пришлось приостановить из-за размытия дорог. Из-за дождя и сильного ветра возможны перелив воды через дамбы. Жителей частного сектора просят переночевать в пунктах временного размещения или у родственников, либо быть готовым к экстренной эвакуации.

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре превысил 800 см при опасной отметке 650 см. Гидрологи ожидают дальнейшего роста воды. Влияние на погоду в Хабаровском крае оказывает тайфун с территории Китая, по всему региону идут сильные дожди.