Энергетики в Приморье восстановили работу линий, нарушенную тайфуном

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Энергетики завершили восстановительные работы на линиях в Приморье, работа которых была нарушена тайфуном "Линлин". Всего было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения, - максимальное число отключений из-за тайфуна в нынешнем году. Об этом сообщила пресс-служба "Приморских электрических сетей" (филиал ДРСК).

"Приморские электрические сети" завершили аварийно-восстановительные работы на линиях 6-110 кВ. Энергетики продолжают работать по отдельным заявкам потребителей, организуют ремонтные работы на линиях, поврежденных тайфуном. За время прохождения тайфуна в сетях приморского филиала ДРСК было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что работы продолжаются по единичным заявкам, в основном, приходится налаживать энергоснабжение отдельных частных домов. Энергоснабжение населенных пунктов восстановлено в полном объеме.

В понедельник бригады энергетиков выполняли аварийно-восстановительные работы в Надеждинском, Шкотовском районах, городе Большой Камень. На других территориях шла активная расчистка линий, выполнялся ремонт проводов, установка и укрепление опор, проверялась исправность оборудования. Сильнее всего тайфун повредил электрические сети в южных районах Приморья, на них пришлось около половины всех отключений.

" На минувших выходных осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока. Вечером 8 сентября из-за него остались без энергоснабжения 8,5 тыс. человек и 15 избирательных участков в Хабаровском районе Хабаровского края, а также почти 24 тыс. человек в Приморье. По информации синоптиков, в ближайшие дни циклон (ослабевший тайфун) продолжит движение в сторону Камчатки. В начале недели в Хабаровском крае погода будет ясная с температурой воздуха 18-23 градуса тепла. Ветер будет стихать.