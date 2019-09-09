Дом культуры с залом для хореографии появится в одной из станиц Чечни

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Дом культуры с помещением для библиотеки и хореографии откроется в станице Николаевская Наурского района Чеченской Республики в рамках национального проекта "Культура". Об этом в понедельник сообщается на сайте республиканского Минкультуры.

"В станице Николаевская идет полный комплекс восстановительных работ [дома культуры], начиная от фундамента и до кровли. Здесь строятся дополнительные помещения для персонала, библиотеки и хореографии. Зрительный зал ремонтируется капитально, меняется вся кровля здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Культура" обновленный дом культуры в этом году появится в станице Калиновская. "Дом культуры преобразится кардинально. Работы идут как внутри, так и снаружи. Также вокруг здания строится забор с благоустройством прилегающей территории", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.