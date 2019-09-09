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Северный Кавказ

На Ставрополье поступило более 300 заявок на благоустройство муниципалитетов в 2020 году

Проекты-победители будут определены 20 сентября

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в краевой программе местных инициатив на следующий год завершен на Ставрополье. Всего поступило более 300 заявок, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Прием заявок от муниципальных образований завершен. Всего в конкурсную комиссию поступило 326 заявок, что на 38 больше, чем год назад. Проекты-победители будут определены 20 сентября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшую активность проявили муниципалитеты, расположенные на территории Арзгирского района, Благодарненского и Изобильненского городских округов, городов Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, Невинномысск, Ставрополь.

В сообщении отмечается, что по инициативе губернатора Владимира Владимирова в этом году к участию в конкурсе допущено больше муниципалитетов, включая населенные пункты с численностью жителей от 500 человек.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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