В станице Ставропольская построят амбулаторию вместо ветхого здания

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Амбулаторию с аптекой и дневным стационаром построят в станице Ставропольская по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя Ставропольского края.

"На территории населенного пункта имеется медучреждение, которое пришло в ветхое состояние и не отвечает требованиям СанПиНа. В связи с этим губернатор Владимир Владимиров поставил на решение органов исполнительной власти региона задачу по организации в станице Ставропольская полноценной модернизированной амбулатории", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открытый конкурс на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации на строительство завершился, определена подрядная организация, с которой заключен государственный контракт.

"Планируемый медпункт рассчитан на 65 посещений в смену, его площадь около 480 кв. м. Проектным заданием предусмотрено создание в амбулатории специализированных медицинских кабинетов и дополнительных помещений, в которых организуют лабораторию, аптечный пункт, дневной стационар на два койко-места", - отмечается в сообщении.

В амбулатории будут работать терапевт, педиатр, стоматолог, а также физиотерапевт, акушер и другие специалисты.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.