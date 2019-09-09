В Железноводске в 2020 году благоустроят декоративное озеро

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Железноводска 8 сентября проголосовали за благоустройство в 2020 году декоративного озера в центре города. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В рейтинговом голосовании приняли участие почти 8 тыс. человек. Большинство голосов жители округа отдали за благоустройство декоративного озера, которое теперь соединяется с верхней частью Курортного парка каскадной лестницей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после благоустройства на водоеме появится пляжная зона с шезлонгами, велодорожка и новое освещение, а также детский городок и спортивные площадки. Общественное пространство благоустроят по программе "Комфортная городская среда".

Курортный парк площадью более 2 кв. км был основан в 1825 году. На территории парка находятся лечебные источники Лермонтовский, Смирновский и Славяновский, а также оборудованы горные тропы.