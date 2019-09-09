Глава Ставрополья поручил расширить социальные программы в регионе

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил расширить социальные программы при формировании проекта краевого бюджета на следующий год. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

"Губернатор дал ряд поручений правительству Ставрополья в связи с формированием проекта краевого бюджета на 2020 год. Они касаются расширения социальных программ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, Владимиров поручил в будущем году выделить больше средств на приобретение жилья для детей-сирот, поддержку многодетных семей, улучшение водоснабжения в сельской местности. Кроме того, по его словам, необходимо увеличить финансирование укрепления материальной базы школьных лабораторий и кабинетов биологии, информатики, физики и химии.

"Владимиров также подчеркнул, что и в следующем году, и в дальнейшем в Ставропольском крае должны осуществляться единовременные ежегодные выплаты "детям войны", - отмечается в сообщении.

Действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров победил на выборах главы региона с результатом 79,65%, за него проголосовали 1 млн 31 человек. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%), на третьем - кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), на четвертом - кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (2,83%), пятое место занимает кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).

Избирком края в понедельник сообщил, что выборы на Ставрополье считаются состоявшимися. В этом году явка избирателей составила 66,89% против 47,88% на аналогичных выборах в 2014 году. Всего в регионе общее число избирателей составило более 1,89 млн человек.