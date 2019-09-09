Кружки для развития инженерных навыков впервые появятся в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Кружки для развития инженерных навыков у детей появятся в образовательных организациях Северной Осетии по нацпроекту. Об этом сообщила журналистам пресс-служба министерства образования и науки республики.

"15 кружков для развития инженерных навыков для детей до 7 лет появятся в образовательных организациях Северной Осетии. Они создаются в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Занятия по развитию инженерных навыков будут проходить в районных домах детского творчества в городе Алагир, Ардон, Моздоке, селении Эльхотово, Октябрьское, в станции юных техников города Беслан, в школах города Дигора, селении Чикола и Камбилеевское, а также в шести детских садах Владикавказа.

Первые поставки оборудования для инженерных кружков уже начались. В комплект входят наборы конструкторов для начального программирования, расширенные наборы конструкторов для начального моделирования, 3D ручки, интерактивные панели. В кружках будут работать педагоги дополнительного образования, которые пройдут курсы повышения квалификации. Планируется, что каждый кружок охватит не менее 500 человек в неделю.

"В обществе существует запрос на развитие технических навыков у детей. Поэтому нами принято решение приобрести оборудование, чтобы развить и поддержать интерес к техническому творчеству. Для этого возрастного диапазона детей в республике работает достаточно широкая сеть кружков, секций, студий художественно-эстетического и спортивного направления. Кружки для развития инженерных навыков для детей до 7 лет появятся у нас впервые", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.